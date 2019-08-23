Срок действия предложения Анкаре о покупке ЗРС США Patriot истек

23 августа 2019 02:55 (UTC+04:00)

Срок действия сделанного США Турции предложения о покупке американских зенитных ракетных системы (ЗРС) Patriot истек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг газета The Hill со ссылкой на источник в Госдепартаменте.

"Мы регулярно доводили до сведения Турции, что наше последнее предложение [о покупке] Patriot потеряет свою силу, если она [Анкара] получит [российские] ЗРС С-400. Срок действия нашего предложения по Patriot истек", - отметил он.

В американском внешнеполитическом ведомстве корреспонденту ТАСС не стали прямо подтверждать эту информацию.

"В прошлом мы постоянно говорили об этом с Турцией. Мы говорили Турции о том, что наше последнее предложение по Patriot будет отозвано, если она примет поставку С-400. Все это время мы были последовательны", - сообщил представитель пресс-службы Госдепартамента.

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