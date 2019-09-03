В Калифорнии нашли тела четырех погибших в результате пожара на судне

3 сентября 2019 02:45 (UTC+04:00)

Спасатели нашли тела четырех человек, которые погибли в результате пожара и затопления коммерческого судна Conception у берегов острова Санта-Крус. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Береговая служба заявляет о подъёме четырёхтел", - следует из комментария представителя береговой охраны Мэттью Кролла.

По его словам, поиски других людей продолжаются.

Коммерческое судно Conception должно было отправиться с экскурсией для дайверов по живописным местам с богатой морской жизнью.

По словам представителя береговой охраны Моника Рочестер, на коммерческом корабле находились 39 человек, пять членов экипажа были эвакуированы. Причины возгорания пока неизвестны.

Рочестер рассказала, что пожар возник ночью, члены экипажа не спали, и им удалось спрыгнуть с корабля и спастись, остальные в это время спали под палубой.

Ранее телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что 34 человека погибли в результате пожара на судне у округа Вентура в Калифорнии.

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