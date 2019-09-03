Число жертв пожара на судне у берегов Калифорнии выросло до восьми

3 сентября 2019 05:27 (UTC+04:00)

Тела еще четырех погибших найдены в понедельник у северного побережья острова Санта-Крус (штат Калифорния), где затонуло прогулочное судно Conception. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник телекомпания CNN.

В общей сложности обнаружены тела уже восьми погибших. Ранее представитель Береговой охраны США сообщил о том, что в районе, где затонуло судно, были найдены тела четырех жертв - двух мужчин и двух женщин.

Судно, на борту которого находились 34 пассажира и 5 членов экипажа, загорелось и затонуло в 20 метрах от острова Санта-Крус. Пятеро членов экипажа, находившиеся на верхней палубе, спрыгнули в воду, их подобрало проходившее мимо судно. 34 пассажира находились в помещении под палубой.

Пожар вспыхнул около 3 часов утра по времени тихоокеанского побережья США (13:00 мск) на 23-метровом судне Conception 1981 года постройки, приписанном к гавани Санта-Барбары. В минувшую субботу судно, на борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, отправилось в круиз, во время которого сделало несколько остановок у берегов острова Санта-Крус.

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