США назначили награду в размере до $15 млн за данные по финансированию КСИР Ирана

Соединенные Штаты назначили в среду награду в размере до $15 млн за информацию, которая может помочь "разрушить финансовые механизмы" Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части ВС страны). Об этом говорится в распространенном заявлении Госдепартамента, сообщает в среду Trend со ссылкой на ТАСС.

Американское внешнеполитическое ведомство "предлагает вознаграждение в размере до $15 млн за информацию, ведущую к разрушению финансовых механизмов КСИР и его подразделений, включая [силы специального назначения] "Аль-Кудс". "Это касается и поиска информации о незаконных продажах нефти КСИР, в том числе при использовании таких нефтяных танкеров, как Adrian Darya", - отметили в Госдепе.

США считают, что нажим на Иран способствует созданию условий для переговоров, но решение об участии в них принимать Тегерану.

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