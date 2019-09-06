США заинтересованы в экспорте СПГ в Грецию и через нее в Восточную Европу

США заинтересованы в превращении Греции в энергетический узел в регионе, в том числе за счет экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ) в Грецию и через нее в Восточную Европу. Об этом заявил министр торговли США Уилбур Росс газете "Катимерини" после состоявшихся в четверг встреч с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, министром развития и инвестиций Греции Адонисом Георгиадисом и другими членами кабинета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам издания, Росс сделал особый акцент на превращении страны в энергетический узел, подчеркнув, что "существует серьезная заинтересованность Америки в экспорте сжиженного природного газа (СПГ) в Грецию и через нее в Восточную Европу". Министр торговли также сказал, что, как только будет заключен крупный контракт на поставку СПГ в регион, регазификационный терминал в греческом портовом городе Александруполисе будет "немедленно задействован при участии США".

Росс назвал приватизацию в Греции потенциальным катализатором для инвестиций США, указав, что имеется интерес к крупнейшей греческой нефтеперерабатывающей компании "Эллиника Петрелеа" (ELPE, Hellenic Petroleum). По его словам, для США могут представлять интерес такие сферы греческой экономики, как приватизируемые компании, сырьевые отрасли, включая энергетику, технологии, информационный сектор и оборону.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.