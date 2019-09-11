Трамп рассказал о причинах увольнения Болтона

11 сентября 2019 22:39 (UTC+04:00)

Отправленный в отставку помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации. Об этом заявил в среду журналистам глава Белого дома Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Когда он говорил о "ливийской модели" для [председателя Госсовета КНДР] Ким Чен Ына, это было неправильное заявление. Посмотрите, что случилось с [ливийским лидером Муаммаром] Каддафи. Не нужно было делать такое заявление. Это лишь отбросило нас назад", - подчеркнул президент. "Я не был согласен с Джоном Болтоном в том, что касается его позиции по Венесуэле. Я думаю, что он занимал неприемлемую позицию, и полагаю, что я оказался прав", - добавил Трамп.

"Он совершил некоторые очень крупные ошибки", - сказал Трамп. "У меня на самом деле были очень хорошие отношения с ним, но он не находил общего языка с людьми в администрации, которых я считаю очень важными", - подчеркнул президент.

Глава американского государства сообщил также, что рассматривает пять кандидатур на должность нового помощника по национальной безопасности вместо Болтона.

Трамп во вторник написал на своей странице в Twitter, что отправил Болтона в отставку. Как проинформировал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, исполняющим обязанности помощника президента по национальной безопасности временно станет его нынешний заместитель Чарльз Капперман.

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