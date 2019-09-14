Трамп обсудил с Нетаньяху заключение США и Израилем договора о совместной обороне

14 сентября 2019 19:57 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и обсудил заключение договора о совместной обороне между двумя странами.

Об этом американский лидер написал в субботу на своей странице в сети Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У меня сегодня был телефонный разговор с премьер-министром Нетаньяху, и мы обсудили возможность продвижения вперед в подписании договора о совместной обороне между Соединенными Штатами и Израилем, который бы еще сильнее скрепил замечательный союз между нашими двумя странами. Я с нетерпением жду продолжения этих дискуссий после выборов в Израиле, когда мы встретимся в ООН позднее в этом месяце", - заявил Трамп.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Один человек погиб в результате стрельбы в Сиэтле
США 19:22
Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
В мире 18:20
США и Бразилия не определили конкретные сроки заключения торгового соглашения
США 09:00
WP: на место помощника Трампа по нацбезопасности рассматривается Роберт О'Брайен
США 08:13
Трамп на год продлил эмбарго в отношении Кубы
США 06:13
Болсонару пригласил Трампа посетить Бразилию
В мире 03:25
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева побывала в шамахинской Джума-мечети (ФОТО)
Политика 20:59
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии Меликчобанлинской сельской полной средней школы в Шамахинском районе (ФОТО)
Политика 20:48
Поездка Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Шамахинский район (ФОТО)
Политика 20:40
Полиция задержала 26 человек на манифестации "желтых жилетов" в Нанте
Европа 20:22
ВВС аравийской коалиции наносят удары по позициям мятежников в Йемене
Арабские страны 19:40
Один человек погиб в результате стрельбы в Сиэтле
США 19:22
В Гонконге 25 человек пострадали на акциях протеста
Китай 19:07
Нефтяная промышленность Саудовской Аравии пострадала из-за атак беспилотников
Арабские страны 18:36
Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
В мире 18:20