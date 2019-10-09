В США арестован экс-сотрудник разведуправления Пентагона за передачу секретных данных СМИ

9 октября 2019 22:08 (UTC+04:00)

Прокуратура американского штата Вирджиния арестовала бывшего сотрудника Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Генри Фреза по обвинению в передаче секретной информации журналистам. Об этом говорится в опубликованном в среду американским Министерством юстиции обвинительном акте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Засекреченные материалы касались систем вооружения неназванного иностранного государства. По версии следствия, 30-летний Фрез передал данные журналистам в 2018 и 2019 годы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что США не одобряют турецкую операцию в Сирии
Турция 22:20
Американская Epsilon провели ГРП еще на двух месторождениях газа Узбекистана
Энергетика 14:42
Посол США встретился с азербайджанскими военнослужащими, участвовавшими в учениях "Saber Junction - 19" (ФОТО)
Политика 13:04
Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту экономик США, еврозоны и Китая
США 08:47
В США отключат подачу электроэнергии 800 тыс. потребителей для избежания пожаров
США 07:21
Помпео призвал руководство Ирака проявить максимальную сдержанность к протестующим
США 06:54
Лента новостей
В Лондоне заявили, что вклад лауреатов Нобелевской премии по химии в науку изменил мир
Другие страны 22:45
Завершился официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Азербайджан
Политика 22:37
Огтай Асадов: Уверены, что азербайджано-грузинские связи с каждым годом будут все больше развиваться и укрепляться
Политика 22:29
Трамп заявил, что США не одобряют турецкую операцию в Сирии
Турция 22:20
"Великая зеленая стена" защитит Индию от природных катаклизмов
Другие страны 21:34
В Париже у японского туриста украли часы стоимостью 840 тысяч долларов
Другие страны 21:18
Kapital Bank выпустил новый кредитный продукт
Финансы 21:03
Огтай Асадов: Швейцария вложила в Азербайджан инвестиции в размере 860 млн долларов
Политика 21:01
В Британии создали одежду, позволяющую людям с нарушениями слуха "чувствовать" музыку
Другие страны 21:00