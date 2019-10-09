В США арестован экс-сотрудник разведуправления Пентагона за передачу секретных данных СМИ

Прокуратура американского штата Вирджиния арестовала бывшего сотрудника Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Генри Фреза по обвинению в передаче секретной информации журналистам. Об этом говорится в опубликованном в среду американским Министерством юстиции обвинительном акте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Засекреченные материалы касались систем вооружения неназванного иностранного государства. По версии следствия, 30-летний Фрез передал данные журналистам в 2018 и 2019 годы.

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