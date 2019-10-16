Пенс отказался сотрудничать с демократами по делу об импичменте Трампа

Вице-президент США Майкл Пенс отказался во вторник сотрудничать с конгрессменами-демократами, которые проводят расследование обвинений в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. Об этом говорится в распространенном письме пресс-службы Пенса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что демократы "на основании самопровозглашенного "расследования импичмента" запросили широкий круг документов, некоторые из них явно не относятся к документации вице-президента". Законодателей также призвали отказаться от этого запроса.

При этом в пресс-службе вице-президента подчеркнули, что готовы работать с конгрессменами, если те "пожелают вернуться к обычному порядку правомерных просьб, касающихся законодательного надзора" и будут обращаться с "надлежащими просьбами" о предоставлении информации, которой обладает вице-президент.

В аппарате Пенса подчеркнули, что нижняя палата законодательного органа так и "не утвердила никакого "расследования импичмента".

Ранее председатели комитета по иностранным делам Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк), спецкомитета по разведке Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ от штата Мэриленд) потребовали от вице-президента предоставить документы, имеющие отношение к процедуре импичмента. Их комитеты занимаются расследованием обвинений по этому делу.

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