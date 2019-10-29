Глава Boeing заявил, что не планирует уходить в отставку

29 октября 2019 21:14 (UTC+04:00)

Руководитель корпорации Boeing Деннис Меленберг заявил во вторник, что в настоящее время сосредоточен на работе, а не на мыслях об уходе в отставку, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это не то, на чем я концентрируюсь, я концентрируюсь на текущей работе, я сосредоточен на безопасности [самолетов компании], мы будем делать все, чтобы обеспечить безопасность полетов", - сказал он журналистам перед слушаниями в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса. Трансляцию вела телекомпания CNBC.

Свое выступление перед законодателями Меленберг начал с извинений в адрес семей и близких жертв двух крушений Boeing 737 MAX 8. "Я хочу, чтобы вы знали... насколько мне жаль <...> Эти катастрофы многому нас научили, и мы продолжаем учиться. Мы знаем, что мы допустили ошибки", - сказал он.

10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава Boeing заявил, что новый 737 MAX будет одним из самых безопасных самолетов в мире
США 11:36
Boeing объявила о новых перестановках в структуре своего руководства
Другие страны 23 октября 00:39
Boeing выделила $100 млн родственникам погибших и пострадавших в катастрофах 737 MAX
Другие страны 22 октября 22:46
ЕС введет ответные тарифы на пошлины США по Airbus
В мире 18 октября 16:08
Главу Boeing освободили от должности председателя совета директоров
США 12 октября 08:57
Boeing инвестирует в развитие космического туризма
В мире 8 октября 22:12
Лента новостей
ЕС окончательно одобрил третью отсрочку по Brexit до 31 января 2020 года
Европа 21:24
Заместитель министра иностранных дел Хафиз Пашаев обратился к Президенту Ильхаму Алиеву с прошением освободить его от занимаемой должности
Политика 21:16
В Баку пущены на линию новые автобусы (ФОТО)
Общество 20:37
В Баку отметили 96-летие образования Турецкой Республики (ФОТО)
Политика 20:15
Президент Ильхам Алиев наградил орденами и медалями ряд сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра
Политика 19:59
Президент Ильхам Алиев удостоил ряд сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра "Почетного диплома Президента Азербайджана"
Политика 19:50
Президент Ильхам Алиев присвоил ряду сотрудников Азербайджанского государственного академического национального драматического театра почетные звания
Политика 19:39
Депутат: Итоговые документы саммита Движения неприсоединения вызвали в Армении серьезную панику
Политика 19:18
Филипп Киркоров прилетел в Баку с особым настроением (ФОТО)
Звёздный мир 18:59