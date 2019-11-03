Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии из-за пожаров в штате

3 ноября 2019 20:06 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за плохое управление, обвинив его в непрекращающихся пожарах в штате, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

На территории Калифорнии бушуют мощные природные пожары, распространению которых способствует сильный ветер. Ранее сообщалось, что из-за пожаров без электричества остаются миллионы человек, сотни тысяч эвакуированы.

"Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом проделал отвратительную работу по ведению лесного хозяйства. В первую же нашу встречу я сказал ему, что он должен "вычистить" поверхность почвы в лесу, несмотря на то, что требуют от него его боссы - борцы за экологию… Каждый год, когда бушуют пожары и горит Калифорния, происходит одно и то же, и он приходит к федеральным властям за денежной помощью. Довольно", - написал Трамп в Twitter.

В ноябре прошлого года в результате сильных лесных пожаров в Калифорнии погибли 86 человек, разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более четырех тысяч других строений. По словам очевидцев, быстрому распространению огня способствовал как сильный ветер, так и большое количество высохших деревьев и кустарников, которые местные власти запрещают убирать ради сохранения естественных природных условий.

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