Google собирает медицинские данные пользователей без их согласия

12 ноября 2019 09:43 (UTC+04:00)

Американская компания Google объединилась с второй по величине системой здравоохранения в США Ascension для совместных исследований в "секретным проекте" по сбору данных о состоянии здоровья миллионов американцев, проживающих на территории 21 штата. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом пишет The Wall Street Journal.

Google и Ascension начали совместную работу год назад. Проект, по данным издания, носит кодовое название "Проект Найтингейл".

Отмечается, что среди данных, попавших в этот проект, есть результаты лабораторных исследований, а также полные истории болезней граждан США с именами пациентов, датами рождения, записями о госпитализациях и диагнозы.

Компания Google использует эти данные для разработки нового программного обеспечения: оно должно будет предлагать пациентам индивидуальные курсы лечения.

Издание сообщает, что ни пациенты, ни врачи не были уведомлены о передаче этой информации.

Согласно законодательству США, больницы могут передавать такую информацию своим деловым партнерам без согласия пациентов в случае, если это необходимо медикам для выполнения своих обязанностей.

Газета уточняет, что "Проект Найтингейл" является крупнейшей попыткой среди всех задумок гигантов Кремниевой долины получить доступ к персональным медицинским данным граждан США. Amazon и Microsoft сейчас тоже ведут разработки в сфере здравоохранения, но пока сделок такого масштаба им заключить не удалось.

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