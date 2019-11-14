Трамп и Эрдоган поручили ключевым министрам проработать ситуацию с С-400

14 ноября 2019 01:54 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поручили своим ключевым министрам провести работу по урегулированию ситуации вокруг покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом американский лидер заявил в среду на совместной пресс-конференции с Эрдоганом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Приобретение Турцией передового российского военного оборудования, такого как С-400, создает очень серьезные испытания для нас, и мы говорим об этом постоянно, мы говорили об этом сегодня, мы будем говорить в будущем, надеюсь, мы сможем разрешить эту ситуацию", - сказал он.

"Мы обратились к нашим госсекретарю и министру иностранных дел, а также к нашим помощникам по национальной безопасности, чтобы они немедленно провели работу над решением вопроса с С-400", - добавил Трамп.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телекомпании CBS сообщил о том, что Трамп заявит Эрдогану в ходе его визита в Соединенные Штаты о недопустимости присутствия российских С-400 на территории Турции, являющейся членом НАТО.

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