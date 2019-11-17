В США осудили попытки Ирана отключить интернет в стране

17 ноября 2019 09:15 (UTC+04:00)

Вашингтон осуждает попытки властей Ирана отключить интернет в стране на фоне протестов и выражает поддержку демонстрантам. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"США поддерживают многострадальный народ Ирана, который протестует против последней несправедливости, совершенной коррумпированным режимом. Мы осуждаем попытки отключить интернет", - написала она в Twitter.

Госсекретарь США Майкл Помпео также заявил о своей поддержке манифестантов. "США с вами", - обратился он к иранцам в Twitter.

По данным телеканала Al Arabiya и ряда других арабских СМИ, власти Ирана в субботу практически полностью отключили интернет в стране в связи с протестами, разразившимися в ряде городов из-за повышения цен на бензин.

В пятницу в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива для большинства граждан страны.

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