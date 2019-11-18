В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке

18 ноября 2019 10:29 (UTC+04:00)

Четыре человека погибли, шестеро получили ранения в результате стрельбы на семейной вечеринке в городе Фресно в американском штате Калифорния. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал KSEE24.

По данным полиции, инцидент произошел около 18.00 в воскресенье. Неизвестные пробрались на задний двор дома, где жители дома и их друзья собрались на просмотр футбольного матча, и открыли огонь, ранив десять человек. Трое из них погибли на месте, еще один скончался в больнице.

К моменту приезда полиции подозреваемым удалось скрыться.

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