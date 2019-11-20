Помпео: США не подпишут соглашения о контроле над вооружениями, которые не в их интересах

20 ноября 2019 23:19 (UTC+04:00)

Вашингтон не продлит и не подпишет ни одного соглашения о контроле над вооружениями, если оно не служит его интересам. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге по итогам встречи министров иностранных дел стран - членов НАТО, передает Trend соссылкой на ТАСС.

"Президент [Дональд] Трамп никогда не позволит Америке подписать какое-либо соглашение по контролю над вооружениями, которое невыгодно США, или продлить действующее соглашение, которое истекает, если оно более не имеет смысла для Америки", - сказал Помпео.

По его версии, говоря о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), нужно понимать, "что мир быстро меняется, появилась угроза США со стороны Коммунистической партии Китая". "Всякий раз, когда мы обсуждаем, как создать стратегическую структуру, которая защищает Америку, это более не может быть договор, сторонами которого являются только Россия и США", - сообщил госсекретарь.

Он также проинформировал, что США "подробно обсуждали с партнерами по НАТО" ситуацию вокруг одностороннего выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) под предлогом того, что его якобы не соблюдает Россия. "Мы работали с нашими европейскими партнерами, чтобы гарантировать, что есть единая позиция. Мы оценили риски, последствия, стоимость такого решения и только после этого двинулись вперед вместе, заявив, что Россия нарушает ДРСМД", - сказал Помпео.

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