Трамп утвердил резолюцию о временном финансировании федерального правительства США

22 ноября 2019 03:26 (UTC+04:00)

Американский президент Дональд Трамп в четверг утвердил резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря.

Об этом сообщает газета The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В случае непринятия бюджета США грозила бы новая приостановка работы правительства.

Документ во вторник был утвержден Палатой представителей (нижней палатой) Конгресса США, в четверг текст был принят Сенатом (верхней палатой), после чего резолюция поступила на подпись Трампу, который мог наложить на нее вето.

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