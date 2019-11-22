Трамп утвердил резолюцию о временном финансировании федерального правительства США

Американский президент Дональд Трамп в четверг утвердил резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря.

Об этом сообщает газета The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В случае непринятия бюджета США грозила бы новая приостановка работы правительства.

Документ во вторник был утвержден Палатой представителей (нижней палатой) Конгресса США, в четверг текст был принят Сенатом (верхней палатой), после чего резолюция поступила на подпись Трампу, который мог наложить на нее вето.

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