В Пентагоне заявили, что США будут и дальше убеждать Турцию отказаться от С-400

Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать нажим на Турцию, добиваясь от нее отказа от приобретенных у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Это подтвердил в среду на встрече с небольшой группой журналистов, в числе которых был корреспондент ТАСС, заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, речь идет о суверенных решениях. И мы уважаем право турецкого правительства принимать суверенные решения по поводу собственного будущего. Тем не менее у этих суверенных решений есть последствия", - сказал заместитель руководителя американского военного ведомства. Он комментировал ситуацию вокруг покупки Анкарой ЗРС С-400. "Мы чрезвычайно озабочены продолжением таких действий [Турции]. Когда президент [Турции Тайип] Эрдоган посещал [в ноябре] Вашингтон, этот вопрос занимал существенное место в повестке дня переговоров между двумя лидерами. Знаю, что некоторые члены Конгресса США [тоже] говорили с президентом Эрдоганом, когда он находился здесь [в американской столице], насчет обеспокоенности на Капитолийском холме, касающейся данной сферы", - отметил Руд.

По его словам, у властей США "были и дальнейшие встречи и дискуссии с турецкими коллегами по этому вопросу". "Короткий ответ... заключается в том, что мы не махнули рукой на этот вопрос. Мы продолжаем взаимодействовать с турками на этом направлении с целью убедить [их] встать на другой путь. Ведь есть старая поговорка: независимо от того, как далеко вы ушли по неверной дороге, никогда не поздно повернуть обратно. Мы продолжим с ними взаимодействовать, пытаясь урегулировать это позитивным образом", - подчеркнул замглавы Пентагона.

Он предупредил, что США не восстановят членство Турции в программе производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, пока Анкара владеет ЗРС С-400. "Как вы упомянули, это имело последствия для участия Турции в программе [выпуска] F-35, и это будет сохраняться", - прогнозировал Руд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.