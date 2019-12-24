Концерн BMW подтвердил проведение в его отношении расследования регулятором в США

24 декабря 2019 02:51 (UTC+04:00)

Германский автопроизводитель BMW подтвердил проведение расследования федеральной Комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении компании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило агентство Reuters.

"Мы можем подтвердить, что [представители] SEC связались с нами, и мы полностью сотрудничаем с расследованием", - приводит агентство слова неназванного представителя германского автопроизводителя. Причины начала расследования и другие подробности в BMW не указали.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники информировала, что SEC начала расследование в отношении BMW в связи с подозрениями в намеренном завышении показателей продаж автомобилей.

В SEC пока не прокомментировали поступившую информацию.

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