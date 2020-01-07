В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли назвал ошибкой письмо американских военных в армию Ирака о выводе войск из страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Это письмо - черновик, оно не было подписано, его не следовало обнародовать", - сказал Милли, которого цитирует CNN.

"Письмо было составлено в неудачных выражениях. Оно предполагает вывод (войск), этого не происходит", - добавил Милли.

Ранее в прессе появилось письмо командующего силами США в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором говорится о начале "ухода" американских войск из Ирака по требованию местных властей.

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