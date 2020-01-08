Нефть WTI подешевела после заявления Трампа по Ирану

Стоимость техасской светлой нефти (WTI) снизилась в среду до $60 за баррель после заявления президента США Дональда Трампа о готовности к миру с Ираном, несмотря на эскалацию напряженности с этим государством. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные электронных торгов в США.

К 12:40 по местному времени цена поставок энергоносителя в феврале сократилась на 4,21%, до $60,06 за баррель. Во вторник этот показатель превышал $65 за баррель.

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