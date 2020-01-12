Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи

12 января 2020 09:16 (UTC+04:00)

Полицейская служба Аляски сообщила о спасении жителя штата, который в течение 23 дней выживал при минусовых температурах в отдаленной местности, потеряв в огне свой дом и пса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Вертолет полиции в четверг выполнял запрос о проверке состояния 30-летнего Тайсона Стила, проживающего в отдаленной от людских поселений местности. Никто не получал сообщений от мужчины на протяжении нескольких недель.

"Тем утром… Стила, размахивающего руками, обнаружили возле импровизированного укрытия. Сигнал SOS был протоптан в снегу. Его хижина в лесу сгорела в середине декабря, в огне погиб его пес, Стил на протяжение 23 дней оставался без крова и средств связи при отрицательных температурах", - говорится в сообщении полиции Аляски в Facebook.

На видео, опубликованном в соцсети, видно, как мужчина встречает своих спасителей.

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