НАСА не подтвердило, что Морган установит рекорд по количеству выходов

Американские астронавты, которые в апреле совершат выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), еще не определены, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее НАСА сообщило, что следующий выход американских астронавтов намечается в апреле. Позже российский космонавт Александр Скворцов заявил, что американец Эндрю Морган, летающий на МКС, может установить рекорд, совершив восьмой выход за один полёт (он уже выполнил семь выходов).

По словам представителя НАСА, астронавты на выход, который состоится в ходе пересменки экипажей МКС в апреле для дооснащения европейского модуля Columbus, еще не назначены.

В настоящее время на борту МКС работают россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир. Планируется, что 9 апреля к ним прилетят россияне Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американец Кристофер Кэссиди. Скрипочка, Морган и Меир возвратятся на Землю 17 апреля.

В 1991-1992 годах космонавт Сергей Крикалёв совершил семь выходов с борта российской орбитальной станции "Мир". В 1997-1998 годах Анатолий Соловьёв повторил этот рекорд также на "Мире".