США хотят установить гиперзвуковые ракеты на подлодках к 2028 году

США хотят установить гиперзвуковые ракеты на многоцелевых ударных подлодках класса "Виргиния" к 2028 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Института ВМС США (USNI).

Финансовый 2021 год начинается в США 1 октября 2020 года. Традиционно в документ прописываются ассигнования не только на год, а на несколько лет вперед в зависимости от сложности задач.

"Военно-морской флот намерен развернуть свое обычное (неядерное) гиперзвуковое оружие быстрого удара на ударных подводных лодках класса "Виргиния" (Virginia), после предыдущих обсуждений размещения оружия на более крупной подводной лодке с управляемыми ракетами класса "Огайо" (Ohio)", - сообщает издание.

Отмечается, что программу "обычного быстрого удара" (CPS) планируется завершить к 2028 году. На разработку выделяется 1 миллиард долларов. На эти средства будет создана ракета, состоящая из единого гиперзвукового скользящего корпуса (C-HGB) и 34,5-дюймового двухступенчатого ускорителя.

В целом в проекте бюджета на 2021 финансовый год ВМС выделяет портфель исследований и разработок с объемом финансирования на 5% больше, чем в текущем году – в общей сложности 21,5 миллиарда долларов. Средства пойдут на обеспечение инновационных возможностей в судостроении (подлодки класса Columbia), авиации (самолет F-35), вооружении (ракеты Tomahawk) и упоминавшийся выше проект, а также в области беспилотных летательных аппаратов, лазеров, цифровых технологий, искусственного интеллекта.

На военные расходы США собираются выделить рекордные 740,5 миллиарда долларов (738 миллиардов в 2020 году).

Ранее в феврале глава стратегического командования США Чарльз Ричард сообщил, что Пентагон приступит к активному испытанию гиперзвукового оружия в 2020 году. По его словам, этот год является "ключевым для разработки гиперзвукового оружия". При этом замглавы Пентагона по закупкам и техобеспечению Алан Шаффер заявил, что США должны сохранять потенциал ядерного сдерживания и модернизировать триаду перед лицом новейшего российского вооружения, такого как гиперзвуковые ракеты "Авангард".