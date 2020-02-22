Трамп назвал сумасшедшими демократов, утверждающих, что Путин хочет его переизбрания

Президент США Дональд Трамп назвал больными и сумасшедшими оппонентов из Демократической партии, утверждающих, что глава российского государства Владимир Путин хочет его переизбрания. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, глава Белого дома заявил в пятницу, выступая на митинге перед своими сторонниками в Лас-Вегасе (штат Невада). Трансляцию вели американские телеканалы. Вместе с тем Трамп подчеркнул, что хочет поладить с Россией.

"После трех лет безумной охоты на ведьм бездельники-демократы заявили сегодня, что [президент России Владимир] Путин хочет гарантировать переизбрание Трампа. Нашим людям от этого уже скучно, - сказал Трамп. - Хиллари Клинтон назвала [члена Палаты представителей от штата Гавайи, претендента в кандидаты от демократов на выборах 2020 года] Тулси Габбард и [бывшего кандидата в президенты от "зеленых"] Джилл Стайн российскими агентами. Я не знаю их, но они не российские агенты".

"Это [демократы] сумасшедшие люди, они не думают о стране, рабочих местах, снижении цен и инфраструктуре", - сказал Трамп. "В то же время мы хотим поладить с Россией, Китаем, со всеми странами", - отметил президент США.