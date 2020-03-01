Трамп заявил, что обсуждает с Эрдоганом запрос Турции о размещении Patriot

Вашингтон и Анкара в числе прочих вопросов обсуждают запрос Турции о временном размещении на ее границе с Сирией американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

Трампу был задан вопрос о том, говорил ли он со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом об указанном запросе Анкары, а также о гибели турецких военных в Сирии.

"Мы много говорим с президентом Эрдоганом. И мы обсуждаем как раз то, о чем вы говорили", - ответил Трамп.