В США поместят на карантин побывавшие в Европе корабли

Корабли Шестого флота ВМС США, побывавшие в любом из европейских портов, поместят на двухнедельный карантин до того, как они смогут зайти в следующий порт, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее телеканал сообщил, что военно-морские силы США приняли решение о введении карантина для всех своих кораблей, которые делали остановки в Тихом океане, из-за опасений, связанных с коронавирусом. Таким образом, все корабли ВМС США, побывавшие в странах Тихоокеанского региона, должны в течение 14 дней оставаться в море для отслеживания возможного проявления симптомов коронавируса у моряков.

"Совместно с другими флотами мы установили 14-дневный период между заходом кораблей в порт, чтобы позволить провести обследование экипажа", - приводит телеканал слова представителя Шестого флота командира Кайла Рэинса.

Шестой флот ВМС США действует преимущественно в Средиземном море, его штаб находится в Неаполе. Однако корабли этого соединения регулярно совершают походы в Черное и Балтийское моря, а также на север Европы.