США могут потратить около $6 трлн на смягчение экономических последствий коронавируса

Власти Соединенных Штатов могут потратить в общей сложности около $6 трлн на смягчение экономических последствий вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщил во вторник глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Весь пакет [мер] составляет примерно $6 трлн: $2 трлн - прямая помощь, около $4 трлн - средства, которые может выделить в качестве кредитов Федеральная резервная система (выполняет в США функции центробанка - прим. ТАСС)", - сказал он на брифинге в Белом доме.

При этом Кадлоу подчеркнул, что данный финансовый пакет станет "крупнейшим в истории США". "Ликвидные средства, наличные семьям, малому бизнесу, частным лицам, безработным", - пояснил он. "Мы подошли к сложному периоду, но это продлится, мы полагаем, недели или месяцы, это совершенно точно не будет продолжаться годы", - подытожил Кадлоу.

Пакет дополнительных экономических мер объемом около $2 трлн предусматривает пособия по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США могут получить единовременные выплаты в размере $1 тыс. и более на человека. К настоящему моменту законопроект уже дважды не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США из-за несогласия демократов с частью плана. Как заявил во вторник в эфире телеканала Fox News президент США Дональд Трамп, Демократическая партия пытается добиться включения в пакет не относящихся к этим экстренным мерам стимулирования экономики расходы.

Ранее законодатели выделили вашингтонской администрации $8,3 млрд для сдерживания распространения пандемии.