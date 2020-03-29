Трамп заявил, что не будет вводить карантин в штате Нью-Йорк

Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет вводить карантин в штате Нью-Йорк и соседних районах штатов Нью-Джерси и Коннектикут, поскольку необходимости в этом нет. Соответствующее сообщение он разместил в субботу на своей странице в "Твиттере", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, вместо этого федеральные власти призовут жителей этих регионов жестко ограничить свои передвижения, однако официального запрета не будет. "По рекомендации команды специалистов Белого дома по борьбе с коронавирусом и после консультаций с губернаторами Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута я попросил Центры по контролю и профилактике заболеваний обнародовать рекомендации с призывом жестко ограничить передвижение", - заявил он. "Необходимости в карантине не будет", - добавил Трамп.