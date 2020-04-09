Помпео заявил, что США пока не настаивает на смене руководства ВОЗ

Власти Соединенных Штатов пока не настаивают на смене руководства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), считая, что сейчас не время для подобных перемен. Об этом госсекретарь Майкл Помпео заявил в среду на брифинге в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это не то время, чтобы осуществлять подобные замены. Будет много времени для того, чтобы оглянуться и посмотреть, как ВОЗ выполняет свою работу", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса одного из журналистов.

"В настоящее время мы проводим переоценку нашего финансирования ВОЗ. Организации должны работать, они должны приносить результат", - отметил Помпео.