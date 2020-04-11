Трамп подписал указ о санкциях против стран, препятствующих возвращению граждан из США

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий введение визовых санкций против стран, которые отказываются возвращать своих граждан из США или затягивают этот процесс в условиях пандемии. Текст документа распространила в пятницу пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Страны, которые не принимают или неоправданно затягивают прием своих граждан, подданных или резидентов из Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии, вызванной [коронавирусом] SARS-CoV-2, создают неприемлемые риски в области общественного здравоохранения для американцев. Соединенные Штаты должны иметь возможность осуществлять возвращение иностранных граждан и подданных, которые нарушают законы Соединенных Штатов", - подчеркивается в меморандуме.

Согласно поручению Трампа, министр внутренней безопасности США должен предоставить список таких стран госсекретарю, после чего тот обязан "не позднее, чем в течение 7 дней после получения [списка], принять и начать исполнение плана по введению визовых санкций".