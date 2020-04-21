Министр обороны США распорядился оказать помощь Италии в связи с пандемией

Американский министр обороны Марк Эспер санкционировал оказание Вооруженными силами США помощи Италии в целях борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Пентагона.

По ее данным, Эспер одобрил предоставление "гуманитарной поддержки Итальянской Республике". Пентагон, координируя действия с Госдепартаментом США, планирует передать Италии невоенное медицинское оборудование и принадлежности, уточняется в заявлении пресс-службы. Кроме того, как отмечается в документе, Минобороны США не исключает выделения "военнослужащих для поддержки гражданских гуманитарных операций", оказания телемедицинских услуг итальянским госпиталям, лечения на Апеннинах пациентов, которые не заражены новым коронавирусом. Помощь будет оказываться "по 5 июня или до тех пор, пока Италия более не будет нуждаться в такой поддержке", добавил Пентагон.