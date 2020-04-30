Байден заявил, что при победе на выборах не вернет посольство США в Израиле в Тель-Авив

США 30 апреля 2020 04:43 (UTC+04:00)
Байден заявил, что при победе на выборах не вернет посольство США в Израиле в Тель-Авив

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, являющийся сейчас наиболее вероятным кандидатом от демократов на выборах главы государства, в случае победы на них не будет возвращать американское посольство в Израиле в Тель-Авив. Об этом он заявил в среду на встрече со сторонниками в режиме телеконференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это не должно было происходить в том контексте, в каком произошло, это должно было произойти в привязке к более масштабной договоренности, чтобы помочь нам добиться важных уступок для достижения мира. Но теперь, когда это уже сделано, я бы не стал переносить посольство обратно в Тель-Авив", - приводит слова Байдена агентство Bloomberg.

Решение действующего президента США Дональда Трампа перенести посольство в Иерусалим Байден назвал "недальновидным и легкомысленным". Бывший вице-президент добавил, что вновь открыл бы американское консульство в Восточном Иерусалиме "для взаимодействия с палестинцами", чтобы сохранить возможность мирного палестино-израильского урегулирования на основе взаимного признания двух государств.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства. В 2018 году США официально признали Иерусалим израильской столицей и перенесли туда свое посольство, тем самым поддержав израильскую позицию в этом вопросе.

Байден, по сути, остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов после выхода из предвыборной борьбы сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса 8 апреля. Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, назначен на середину августа в Милуоки (штат Висконсин). Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

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