Обстрелявший посольство Кубы в США опасался угроз от преступных группировок

Стрелок, открывший огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне, опасался угроз, якобы поступавших ему от кубинских преступных группировок, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как сообщило агентство Associated Press (AP), об этом нападавший заявил следователям.

Агентство отмечает, что стрелок по имени Александер Аласо родился на Кубе и проходил там службу в армии. В 2003 году переехал в Мексику, а несколько лет спустя попросил политическое убежище в США. В 2014 году он посещал Кубу, где вел проповедническую деятельность, после чего ему якобы стали поступать угрозы от местных преступных группировок.

Последние несколько месяцев, указывает AP со ссылкой на судебные материалы, мужчина, будучи уверенным в том, что за ним охотятся представители организованной преступности, жил в личном автомобиле. По словам самого задержанного, он прибыл к посольству Кубы приблизительно в 02:00 четверга и предпринял неудачную попытку сжечь флаг Кубы. После этого, по признанию мужчины, он взял в руки флаг США, автомат и открыл огонь по зданию дипмиссии. AP отмечает, что, по словам стрелка, он "из-за постоянных угроз со стороны организованной преступной группировки с Кубы хотел добраться до них быстрее", чем они доберутся до него, имея в виду правительство Кубы.

AP подчеркивает, что мужчина признался в том, что ранее проходил лечение в психиатрической больнице. Его жена якобы также советовала ему обратиться за помощью врачей, когда он "слышал голоса в голове". В марте по итогам посещения психиатрической лечебницы ему было выписано лекарство, однако он, по собственному признанию, не придерживался курса его приема.