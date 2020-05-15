В США произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в пятницу на территории американского штата Невада. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр располагался в 197 км к юго-востоку от города Карсон-Сити с населением около 55 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 7,6 км.