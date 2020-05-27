Мэр Нью-Йорка заявил, что бюджет города не доcчитается $9 млрд налогов из-за пандемии

Налоговые поступления в бюджет Нью-Йорка сократятся на $9 млрд из-за санитарно-эпидемиологических ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в среду мэр мегаполиса Билл де Блазио на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас наша дыра в бюджете достигает $9 млрд", - признал градоначальник, уточнив, что речь идет об оценочной цифре. В середине апреля он сообщал, что городской бюджет не дополучит из-за пандемии $7,5 млрд.

"Мы подходим к черте, за которой нам придется принимать крайне трудные решения", - продолжал де Блазио. Он предупредил о том, что ввиду нехватки средств Нью-Йорку придется увольнять или отправлять в отпуск без содержания чиновников органов местной власти. Мэр, представляющий Демократическую партию, возложил ответственность за такое положение на республиканское большинство в Сенате Конгресса США, которое отказывается одобрить дополнительные ассигнования для оплаты труда властей на местах.

Де Блазио ранее заявлял, что на восстановление экономики городу потребуется около $17 млрд в виде федеральной помощи в течение двух лет, а штату Нью-Йорк - $34 млрд.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,68 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли 98 933 человек. В Нью-Йорке насчитывается свыше 196,6 тыс. случаев заражения и 16 565 подтвержденных летальных исходов (и еще 4 749 летальных исходов предположительно по этой причине).