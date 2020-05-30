Корабль Crew Dragon с астронавтами вышел на орбиту

Новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в субботу после отделения от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 успешно вышел на орбиту, сообщило НАСА, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Выход на орбиту подтвержден", - сказали в американском космическом агентстве, которое ведет прямой репортаж.

Crew Dragon, на котором отправились в испытательный полет астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.

Запуск корабля Crew Dragon был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 15:22 по времени Восточного побережья США (23:22 GMT+4). Первоначально он должен был состояться еще 27 мая, но за 15 минут до старта был отложен в связи неблагоприятными погодными условиями.

В настоящее время корабль Crew Dragon направляется к Международной космической станции (МКС), с которой он должен будет состыковаться 31 мая.

Пуск осуществлен в рамках контракта между НАСА и SpaceХ по созданию корабля и ракеты-носителя для осуществления коммерческих полетов астронавтов к МКС.

Нынешняя миссия Crew Dragon является последним крупным испытанием корабля перед его сертификацией NASA для осуществления регулярных коммерческих пилотируемых полетов на МКС. В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.

С 2011 года астронавты НАСА доставляются на МКС российскими кораблями "Союз", за места на котором американское космическое агентство платит России. В частности, в мае НАСА договорилось с Роскосмосом о покупке за 90,2 млн долл. одного места на "Союзе", который в октябре стартует к МКС.