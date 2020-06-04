В США отстранили от службы полицейских, применивших силу к журналистам из Австралии

США 4 июня 2020 11:13 (UTC+04:00)
В США отстранили от службы полицейских, применивших силу к журналистам из Австралии

Двое сотрудников Парковой полиции США, которые при разгоне беспорядков в Вашингтоне применили силу в отношении австралийских журналистов, отстранены от службы на время проведения расследования инцидента. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным AP, репортер Аманда Брейс и оператор Тим Майерс, работающие на австралийский телеканал Channel Seven, пострадали в понедельник вечером во время столкновений между полицией и протестующими, вышедшими на улицы американской столицы в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Ранее на инцидент с применением силы со стороны сотрудников органов безопасности в отношении журналистов обратило внимание посольство Австралии в Вашингтоне.

Во многих американских штатах с прошлой недели в связи со смертью Флойда проходят массовые акции протеста, перерастающие в грабежи и погромы.

В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия США, на данный момент задействованы около 30 тыс. бойцов в 31 штате и столичном округе Колумбия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

В среду "Американский союз защиты гражданских свобод" подал коллективный судебный иск к властям штата Миннесота в связи с тем, что во время протестов на его территории имели место случаи жестокого обращения с журналистами.

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