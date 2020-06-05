Почти десять тонн наркотиков изъято на границе Мексики и США
Почти десять тонн наркотических веществ изъяли мексиканские военные в городе Тихуана на границе с США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщается в пресс-релизе министерства обороны Мексики.
Стоимость изъятого оценивается в 743,1 млн песо ($33,9 млн), указано в сообщении.
В числе изъятого 7,8 тонны марихуаны и более 2 тонн метамфетамина, сказано в релизе министерства.
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