Почти десять тонн наркотиков изъято на границе Мексики и США

Почти десять тонн наркотических веществ изъяли мексиканские военные в городе Тихуана на границе с США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщается в пресс-релизе министерства обороны Мексики.

Стоимость изъятого оценивается в 743,1 млн песо ($33,9 млн), указано в сообщении.

В числе изъятого 7,8 тонны марихуаны и более 2 тонн метамфетамина, сказано в релизе министерства.