Митт Ромни первым из сенаторов-республиканцев поучаствовал в протестах в Вашингтоне

Сенатор Митт Ромни (от штата Юта) в воскресенье принял участие в протестах, которые проходят в столице США в связи с гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пишет газета The Washington Post, законодатель стал первым республиканцем из верхней палаты Конгресса, который присоединился к демонстрациям.

У себя в Twitter Ромни позднее опубликовал две фотографии с акции. "Жизни темнокожих имеют значение", - написал он в своем посте. Корреспонденту The Washington Post во время акции законодатель заявил, что хочет найти "способ положить конец насилию и жестокости, а также сделать так, чтобы люди понимали, что жизни темнокожих имеют значение".

В феврале Ромни стал первым сенатором в американской истории, выступившим во время судебного процесса в верхней палате Конгресса за импичмент президента-однопартийца - он поддержал обвинение в злоупотреблении властью в отношении главы вашингтонской администрации Дональда Трампа. Сам глава Белого дома ранее подвергал критике Ромни за то, что тот приложил недостаточно усилий, чтобы победить демократа Барака Обаму на президентских выборах в 2012 году.