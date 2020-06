Президент США Дональд Трамп подбирает новый лозунг для своей избирательной кампании, о котором будет объявлено в ближайшие недели. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в статье, опубликованной в воскресенье в газете The Washington Post.

На президентских выборах в 2016 году республиканец одержал победу под лозунгом "Сделаем Америку вновь великой" (Make America Great Again). Изначально нынешняя кампания американского лидера проходила под лозунгом "Сохраним Америку великой!" (Keep America Great!). Однако, как отмечает издание, в связи с вызванным пандемией нового коронавируса экономическим кризисом и протестами в стране, менее чем за пять месяцев до ноябрьских выборов лозунг изменится. Так, за последние недели Трамп пытался вернуться к прежнему "Сделаем Америку вновь великой", а также пробовал такие фразы, как "Переход к величию" (Transition to Greatness) и "Лучшее еще впереди" (The Best Is Yet to Come). В связи с кризисом избирательный штаб стал реже использовать слоган "Обещания даны, обещания выполнены".

"Когда президент решит, будет новый лозунг и будут новые слоганы", - отметил источник газеты.

По данным газеты, 4 июня в Белом доме Трамп обсудил со своими помощниками и советниками повышение своего избирательного рейтинга, а также продвижение идеи восстановления экономики страны. Во время встречи, как отмечают источники издания, американский лидер был в хорошем настроении.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.