В Facebook заблокировали страницы, связанные с ультраправыми и экс-советником Трампа

Сотрудники американской корпорации Facebook, владеющей одноименной соцсетью, заблокировали десятки страниц и учетных записей, которые были связаны с ультраправым движением Proud Boys и экс-советником президента США Роджером Стоуном. Об этом говорится в заявлении главы отдела компании по кибербезопасности Натаниэля Глейхера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Удалены были "54 аккаунта в Facebook, 50 страниц и 4 учетных записи в Instagram". Они были объединены в сеть, ориентированную на аудиторию в США. Сотрудники Facebook ранее запретили представителям Proud Boys создавать аккаунты в Facebook и Instagram. Операторы сети выдавали себя за других лиц. Стоун в период предвыборной гонки 2016 года в США был советником Дональда Трампа, являющегося сейчас американским президентом.

В заявлении уточняется, что с помощью сети публиковались материалы, касающиеся судебного разбирательства по делу Стоуна. Он был задержан во Флориде и приговорен в феврале текущего года к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивание свидетеля. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера обвиняли Стоуна в попытке получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах 2016 года - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

С помощью указанных страниц также распространяли материалы о президентских выборах 2016 года в США и публикациях WikiLeaks. Особенно активно группа действовала в 2015-2017 годы.

В заявлении отмечается, что несколько страниц связаны с Proud Boys, а вся сеть - со "Стоуном и его приближенными". У указанных аккаунтов в Facebook было более 260 тысяч подписчиков, у учетных записей в Instagram - более 61,5 тысячи. Операторы сети потратили не менее 308 тысяч долларов на рекламу в Facebook и Instagram.

В конце июня глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания не намерена делать каких-либо исключений из правил соцсети для сообщений, которые публикуют в ней политические деятели.