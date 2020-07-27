В Сиэтле после беспорядков задержали 47 человек

США 27 июля 2020 08:51 (UTC+04:00)
В Сиэтле после беспорядков задержали 47 человек

Сотрудники правоохранительных органов в Сиэтле (штат Вашингтон) задержали уже 49 человек в связи с субботними беспорядками, в них пострадали 59 полицейских. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС говорится в заявлении, опубликованном на сайте полицейского управления города.

Один из пострадавших стражей порядка был госпитализирован. У остальных ушибы, ожоги, ссадины, иные травмы. В субботу демонстранты бросали в полицейских пиротехнику, камни и бутылки. Задержанным по большей части предъявлены обвинения в нападении на сотрудников полиции и отказе подчиняться требованию властей.

Ранее управление сообщало, что задержаны 45 участников беспорядков. В заявлении отмечалось, что ранен 21 полицейский.

Как сообщила в четверг газета The Washington Post, администрация президента США Дональда Трампа намерена направить в Сиэтл дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью, а также, возможно, для разгона массовых беспорядков. 19 июля в Сиэтле не менее 12 полицейских были ранены во время столкновений с участниками акций протеста, организованных движением Black Lives Matter.

Власти Сиэтла уже подвергались критике со стороны федерального правительства за неспособность справиться с беспорядками. В июне протестующие заняли на несколько недель один из районов города, фактически ограничив допуск туда экстренных служб. Контроль над ним городских властей был восстановлен только 1 июля.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

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