Власти США предъявили обвинения во взломе аккаунтов в Twitter трем людям

Власти США предъявили обвинения трем молодым людям в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, совершенном 15 июля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в пятницу заявлении федеральной прокуратуры Северного округа штата Калифорния.

Как следует из документа, 19-летнего жителя Великобритании Мэйсона Шеппарда обвинили в участии в сговоре с целью электронного мошенничества, отмывании средств и получении несанкционированного доступа к чужим компьютерным системам.

Власти США также обвинили 22-летнего жителя штата Флорида Ниму Фазели в соучастии в получении доступа к компьютерным системам. Третий фигурант дела является несовершеннолетним, его личность в документе не разглашается.

Телеканал WFLA со ссылкой на офис прокурора округа Хилсборо сообщил, что 17-летний подросток задержан в городе Тампа штата Флорида. По его данным, подростку предъявлены 30 обвинений, среди которых обвинения в организованном мошенничестве, 17 обвинений в мошенничестве, связанном с коммуникациями, обвинения в мошенническом использовании личной информации и в незаконном доступе к компьютерному или электронному устройству.

Как указано в заявлении офиса прокурора, Федеральное бюро расследований (ФБР) США и министерство юстиции смогли вычислить подозреваемого после "комплексного расследования по всей стране".