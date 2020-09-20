Трамп надеется на следующей неделе выбрать кандидата на место в Верховном суде

Президент США Дональд Трамп сообщил в субботу, что рассчитывает на следующей неделе определиться с кандидатурой на должность члена Верховного суда страны, скорее всего, это будет женщина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, выбор будет на следующей неделе <...> Скорее всего, это будет женщина, думаю, я могу сказать так", - сказал американский лидер журналистам в Белом доме перед вылетом в штат Северная Каролина.

По словам Трампа, у него есть короткий список претендентов. Ранее агентство Reuters сообщало, что в этот список входят придерживающаяся консервативных взглядов Эми Кони Барретт, а также американка кубинского происхождения Барбара Лагоа. В настоящее время они являются судьями апелляционного суда, обе на свои нынешние должности были выдвинуты Трампом. В субботу президент США назвал обеих "очень уважаемыми" людьми.

Место в Верховном суде США стало вакантным в пятницу в связи со смертью от рака 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Она была второй по счету женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет.

После смерти судьи высшей судебной инстанции пост, назначение на который является пожизненным, должен быть занят. Президенту-республиканцу Трампу открывается возможность выдвинуть своего кандидата. Затем его должен будет одобрить Сенат Конгресса США, большинство в котором сейчас за республиканцами.

Национальное общественное радио сообщало ранее, что за несколько дней до смерти Гинзбург, которая считалась кумиром либеральной и прогрессивной общественности, говорила своей внучке о том, что больше всего желает дожить до президентских выборов, чтобы в случае ее смерти решение о заполнении вакантной должности принимал уже другой президент, а не республиканец Трамп. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден после смерти Гинзбург заявил, что ее преемника следует назначать после президентских выборов. Сам Трамп ранее в субботу заявил, что новый член Верховного суда должен быть назначен без промедлений.