NASA подписало меморандум с Пентагоном о сотрудничестве в космосе

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало с Министерством обороны США меморандум о сотрудничестве, который предполагает помощь Пентагона в обеспечении безопасности космической инфраструктуры ведомства. Об этом сообщил во вторник на видеосеминаре Института аэрокосмических исследований Митчелла глава NASA Джеймс Брайденстайн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В космической сфере возникает все больше вызовов, и эти вызовы оказывают воздействие на NASA так же, как и на коммерческих операторов", - сказал он. "И именно в этом мы полагаемся на Космические силы США, чтобы они поддерживали нас в том, чего мы пытаемся достичь", - добавил директор NASA. В качестве примера угроз для NASA Брайденстайн привел распространение технологий, позволяющих создавать помехи для космических аппаратов, выводить их из строя с помощью лазера, а также кибератаки.

Космические силы США официально учредили 20 декабря 2019 года после подписания президентом Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 год. Они стали шестым видом вооруженных сил страны и первым, созданным после формирования современной структуры американской армии в 1947 году.