Трамп заявил, что для равноправия рас нужен уход Байдена на пенсию

Американское движение Black Lives Matter (BLM) только вредит своей деятельностью черным гражданам США, а для обеспечения равноправия рас в стране требуется уход кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена на пенсию. С такими заявлениями выступил в пятницу на предвыборной встрече с темнокожими сторонниками в Атланте (штат Джорджия) президент США республиканец Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Многие из тех, кто сеет насилие в наших городах, являются сторонниками организации, которая называется Black Lives Matter", - сказал руководитель администрации США, имея в виду массовые акции протеста и волнения, наблюдающиеся в стране с конца мая.

По его мнению, данное движение "по-настоящему вредит черной общине". Black Lives Matter - "это необычное название для организации, идеология и тактика [действий] которой сейчас разрушают множество жизней темнокожих", считает Трамп.

По его словам, предпринимаемые движением BLM действия не входят в "повестку дня черной общины". "Это повестка дня экстремистов, социалистов или даже хуже - <...> марксистов, коммунистов <...>, экстремистски настроенных леваков", - убежден президент. В связи с этим он подверг критике те крупные корпорации США, которые "из-за слабости или страха" жертвуют движению BLM "сотни миллионов долларов". "Речь идет о дураках", - сказал Трамп про такие американские компании.

Глава Белого дома также выразил мнение, что у его соперника на предстоящих в ноябре выборах нет морального права рассуждать о равноправии рас. Джозеф Байден за свою почти полувековую карьеру в политике ничего не сделал ради темнокожих, полагает Трамп. "Байден хочет читать стране лекции о расовой справедливости, хотя он на протяжении всей своей карьеры вредил черным американцам, испаноговорящим американцам и ковал альянсы с сенаторами-демократами, которые выступали за сегрегацию. Расовая справедливость начинается с уходом Джо Байдена на пенсию с госслужбы. Поэтому сегодня я призываю черных американцев отойти от коррумпированной, нетерпимой, сеющей рознь и экстремистски настроенной <...> Демократической партии", - отметил президент.

С его точки зрения, особенно плохо демократы проявили себя в области общественной безопасности и правопорядка. "По состоянию на прошлый год 19 из 20 самых опасных городов Америки управлялись демократами. Доля убийств [на душу населения] в Балтиморе (штат Мэриленд) выше, чем в Афганистане, Сальвадоре или Гондурасе", - сказал Трамп.

Возможная передача власти

Кроме того, американский лидер затронул вопрос о передаче власти в случае победы Байдена в ноябре. При этом Трамп саркастически отозвался об оценках американскими политологами и наблюдателями его недавних высказываний, которые могли быть истолкованы как свидетельство неготовности признать возможное поражение на выборах.

Трамп воспроизвел некоторые отклики критиков: "Я вам говорил, что он диктатор. Он не передаст власть. Ни при каких обстоятельствах он не передаст власть. Он намерен находиться у власти еще два срока". "Знаете, вы не можете шутить. Если вы шутите, то они это замалчивают", - заявил президент. По его словам, политические оппоненты в такого рода случаях сразу начинают предупреждать, что Трамп "хочет еще 12 лет" пребывания у власти.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий.