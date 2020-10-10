В США отменили намеченные на 15 октября дебаты Трампа и Байдена

омиссия по президентским дебатам США заявила об отмене намеченных на 15 октября теледебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джозефа Байдена из-за разногласий относительно их формата. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"8 октября комиссия объявила о том, что из соображений охраны здоровья и обеспечения безопасности всех участников вторые президентские дебаты, намеченные на 15 октября в Майами, будут проведены в виртуальном формате. Впоследствии предвыборные штабы двух кандидатов <...> сделали целый ряд заявлений, касающихся позиций обеих сторон относительно их готовности участвовать в виртуальных дебатах 15 октября, и каждая сторона теперь объявила о том, что у них другие планы на эту дату. Теперь очевидно, что дебатов 15 октября не будет", - сообщается в документе.

Комиссия отмечает, что сосредоточит свои усилия на подготовке финального раунда президентских дебатов, который намечен на 22 октября. "Оба кандидата согласились участвовать в дебатах 22 октября", - подчеркивается в заявлении.

Ранее комиссия объявила, что прения Трампа и Байдена 15 октября пройдут в дистанционном формате в связи с выявлением коронавируса у американского лидера. Глава Белого дома заявил, что в таком случае не планирует участвовать в них. Байден сообщил, что вместо дебатов 15 октября будет отвечать на вопросы избирателей.

Первый раунд дебатов Трампа и Байдена состоялся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Второй ранее был намечен на 15 октября в Майами (штат Флорида), а третий - на 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси).

Штаб Байдена в четверг заявил, что следующая публичная дискуссия с Трампом может состояться 22 октября и будет последней перед выборами. Представители президента выражали согласие с этим. Всеобщие выборы в США запланированы на 3 ноября.