У руководителя аппарата вице-президента США выявлен коронавирус

США 25 октября 2020 09:05 (UTC+04:00)
У руководителя аппарата вице-президента США выявлен коронавирус

Коронавирус был выявлен в субботу у руководителя аппарата вице-президента США Майкла Пенса Марка Шорта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает портал Axios, результаты тестов самого Пенса, а также его супруги оказались отрицательными.

"Сегодня тест <...> Марка Шорта оказался положительным, он начинает [процесс] карантина", - приводит Axios заявление пресс-секретаря вице-президента Девина О'Мэли.

"[Результаты тестов] вице-президента Пенса и госпожи Пенс <...> отрицательные. Хотя считается, что вице-президент Пенс находится в тесном контакте с Шортом, по согласованию с медицинской службой Белого дома вице-президент продолжит придерживаться своего [рабочего] графика в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний", - добавил О'Мэли.

Как сообщил позднее пресс-пул Пенса, Шорт, а также сотрудники аппарата, находившиеся с ним в тесном контакте, не сопровождали вице-президента в субботу во время поездки в штат Флорида. Согласно распространенному пресс-службой Пенса графику, в воскресенье вице-президент США намерен отправиться с рабочей поездкой в штат Северная Каролина.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что коронавирус был выявлен у советника Пенса Марти Обста.

Действующий президент США Дональд Трамп в ночь на 2 октября сообщил в Twitter, что у него и его супруги выявлен коронавирус. Позже в тот же день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. 5 октября президент покинул медучреждение и вернулся в Белый дом. Лечащий врач Трампа позже сообщил, что результаты тестов президента США на новый коронавирус последние несколько дней подряд были отрицательными. Заражение также было выявлено у нескольких высокопоставленных сотрудников администрации.

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