Гейтс допустил, что некоторые американские вакцины от COVID-19 окажутся неэффективными

Ситуация с распространением нового коронавируса в США, вероятно, ухудшится в последующие месяцы, нет уверенности в том, что все находящиеся на заключительной стадии испытаний вакцины в стране покажут свою эффективность. Такое мнение выразил в понедельник основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс на интернет-семинаре, организованном порталом "Яху", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, в течение осени случаев заражения и смерти снова станет больше", - сказал он. Гейтс ответил утвердительно на вопрос о том, станет ли ситуация еще более тяжелой в условиях зимней погоды. Миллиардер отметил, что длительное пребывание в помещении ослабило иммунитет многих людей. "Когда похолодает, дыхательной системе будет труднее подавлять вирус, - полагает он. - Все это работает против нас".

"Думаю, вероятно, в начале следующего года, если хоть немного повезет, у нас будут две или три из шести вакцин, которые сейчас на третьей стадии испытаний", - констатировал Гейтс. "Если появятся какие-то проблемы с безопасностью, то некоторые из шести могут отпасть", - добавил он. Как пояснил основатель Microsoft, это может произойти, если какие-то из разрабатываемых препаратов "окажутся неэффективными". Он отметил, что вероятность этого является низкой.

Гейтс сообщил, что не видит серьезной проблемы в том, что ранее имела место приостановка испытаний вакцин от компаний Astra-Zeneca и Johnson & Johnson. По его словам, "это не стало сюрпризом", а является "нормальной практикой". Как добавил предприниматель, при таких тестах естественно, когда делают не одну, а "две или три паузы в целях безопасности".

По мнению Гейтса, в США, вероятно, в первой половине 2021 года произведут достаточные объемы вакцины, чтобы "к лету изменить ситуацию", обеспечить "существенное снижение уровня смертности" от коронавируса. В течение второй половины 2021 года, по словам основателя Microsoft, скорее всего, на большей части территории страны можно будет открыть школы.

"Мы не в полной мере вернемся к нормальной жизни, потому что к этому времени не обеспечим вакцинацию более 70% населения", - добавил он. Гейтс подчеркнул, что США должны оказывать помощь бедным странам в получении вакцины, иначе коронавирус может продолжить распространяться в этих государствах. Предприниматель выразил уверенность в том, что имеющиеся в США методы тестирования населения на наличие коронавируса не являются эффективными. "Это такая пустая трата денег", - подчеркнул он.